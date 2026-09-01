Son Dakika... Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildiği bildirildi.

23 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Halihazırda tutuklu bulunduğu belirtilen Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Bolu merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon başlatılırken, jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptığı bildirildi.

ARAMA TAMAMLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘Hayalet Araç’ soruşturması kapsamında jandarma ekiplerinin belediye binasında yaptıkları arama tamamlandı. Ekipler, çuvala doldurulan delil ve evraklarla belediye binasından ayrıldı.