Son Dakika... Burdur'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 11.54'te meydana gelen depremin derinliği 8.1 KM olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 4, 2023
BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) https://t.co/0Lq135Vr1N
04.04.2023, 11:54:52 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 8.1 km#Kandilli
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