Son Dakika... Burdur'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:10
Son Dakika... Burdur'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre Burdur'un Bucak ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.54'te meydana gelen depremin derinliği 8.1 KM olarak bildirildi.


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