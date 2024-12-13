Son Dakika... Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:19

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:11

Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.

Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI!

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında resmi görevlinin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.