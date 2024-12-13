Son Dakika... Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika gelişmesi... Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi.
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.
Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.
2 ÖLÜ, 2 YARALI!
Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında resmi görevlinin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Etiketler: #Bursa Adliyesi #Son dakika #Silahlı çatışma
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