Son Dakika... Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika gelişmesi... Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Son Dakika... Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:19

Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.

Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI!

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında resmi görevlinin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


Etiketler: #Bursa Adliyesi #Son dakika #Silahlı çatışma

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