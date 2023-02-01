Son Dakika: Bursa-İstanbul karayolunda kar yağışı nedeniyle yoğunluk oluştu
Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda yoğunluk yaşandı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerinin kar lastiği takmadan ve zincir bulundurmadan yola çıktığı araçlar kazalara neden oldu.
Bursa- Gemlik karayolunun Dürdane pampasında kayan TIR'lar yolu kapatınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, TIR'ları kaldırıp, yolları tuzlayarak yeniden yolu ulaşıma açtı. Kaza anları ise sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
METEOROLOJİ UYARDI
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'da 50 makine ve 250 personel ile 24 saat aralıksız olarak karla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Bursa'nın yanı sıra, Yalova, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerinde toplam 276 araç ve 450 personel ile karla mücadele yapacağı belirtildi.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, kar yağışının gün içinde aralıklı olarak beklendiğini belirtip, en düşük hava sıcaklığının ise 1 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan 'suikast' çıkışı
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Erdoğan'ın 'diploma'sı davası görüldü
- 'Yarış motosikletiyle' uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- İşte EYT rehberi...
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo
- İpler geriliyor! 'Güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı