Son Dakika: Çanakkale’de orman yangını

Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:16

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:32

Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.