Son Dakika: Çanakkale’de orman yangını

Son dakika gelişmesi... Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:16
Son Dakika: Çanakkale’de orman yangını
Abone Ol google-news

Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.


Son dakika çanakkale orman yangını

İlgili Haberler

İzmir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor!

İzmir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor!
İspanya’nın Tenerife Adası’nda orman yangını: 'Kasıtlı olarak çıkarıldı'

İspanya’nın Tenerife Adası’nda orman yangını: 'Kasıtlı olarak çıkarıldı'
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

En Çok Okunan Haberler