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Son Dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi

Son Dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi

14.07.2026 09:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Güner sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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İktidarın CHP belediyelerine yönelik operasyonları kapsamında; 11 Temmuz’da 1989’dan beri CHP’nin yönetiminde olan Ankara’nın en büyük ilçe belediyesi Çankaya Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcısı Mesut Akıncı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım da bulunduğu 36 kişi hakkında “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verilmişti. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

11 Temmuz günü KKTC'den hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen ve burada gözaltına alınan Güner'in bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hüseyin Can Güner, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Can Güner sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Güner paylaşımında, "Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #çankaya #Hüseyin Can Güner

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