Son Dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
ANKARA İLİ ÇANKAYA BELEDİYE— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 15, 2026
BAŞKANI HÜSEYİN CAN GÜNER’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI
Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can GÜNER,
Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının…
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bugün sabah saatlerinde tutuklanmıştı.