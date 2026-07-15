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Son Dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

15.07.2026 16:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bugün sabah saatlerinde tutuklanmıştı.

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