Son dakika... Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Başkan Hüseyin Can Güner de aralarında çok sayıda gözaltı!

Ankara'da sabahın erken saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edilen bilgilere göre, Çankaya Belediyesi'ne polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde belediye binasına gelen emniyet güçleri, buradaki çeşitli birimlerde ve odalarda arama çalışması başlattı. Operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de aralarında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi edinilirken, arama ve inceleme işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

CHP ANKARA İL ÖRGÜTÜ'NDEN BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

Yaşanan sürecin ardından CHP Özgür Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabı üzerinden acil bir açıklama yayımladı. Yapılan operasyonu "hukuksuz" olarak nitelendiren il örgütü, tüm partilileri ve Ankaralı vatandaşları Çankaya Belediyesi binası önüne davet etti.

Paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başkanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz."

‼️ACİL



Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başjanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir.



Tüm partililerlerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı;

Çankaya Belediyemizin önüne… pic.twitter.com/PdlHSjWtib — Özgür Ankara İl Örgütü (@ozgurankaraorg) July 11, 2026

BAŞKAN GÜNER'DEN İLK AÇIKLAMA

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner' den operasyona ilişkin ilk açıklama geldi.



Güner şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim

Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız"

27 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona dair yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır."

MURAT EMİR: DEĞİŞİKLİĞİN ANLAMINI BUGÜN ÇOK NET GÖRDÜK

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediyesi'ne yapılana operasyona ilişkin, geçen ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan değişikliğe işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul gibi Ankara’daki değişikliğin ne anlama geldiğini bugün çok net gördük!

Troller eliyle oluşturulan algı sonrasında gelen şafak baskını, hukuki bir süreç değil; Çankaya Belediyemize ve başarılı Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner’e yönelik siyasi bir operasyondur.

Bu hukuksuzluğa, bu zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz!"