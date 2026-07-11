Son dakika... Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı!

Ankara'da sabahın erken saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edilen bilgilere göre, Çankaya Belediyesi'ne polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde belediye binasına gelen emniyet güçleri, buradaki çeşitli birimlerde ve odalarda arama çalışması başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi edinilirken, arama ve inceleme işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi. Operasyonun gerekçesi ve detaylarına ilişkin henüz resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı.

CHP ANKARA İL ÖRGÜTÜ'NDEN BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

Yaşanan sürecin ardından CHP Özgür Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabı üzerinden acil bir açıklama yayımladı. Yapılan operasyonu "hukuksuz" olarak nitelendiren il örgütü, tüm partilileri ve Ankaralı vatandaşları Çankaya Belediyesi binası önüne davet etti.

Paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başkanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz."

‼️ACİL



Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankayamızın Belediye Başjanlığı’na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir.



Tüm partililerlerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı;

Çankaya Belediyemizin önüne… pic.twitter.com/PdlHSjWtib — Özgür Ankara İl Örgütü (@ozgurankaraorg) July 11, 2026





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