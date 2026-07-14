Son Dakika... Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Hüseyin Can Güner'in ifade işlemleri başladı

Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcısı Mesut Akıncı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım'ın da bulunduğu 30 kişi bu sabah saat 10.00'da adliyeye getirildi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Adliyeye sevk edilenlerin savcılık ifadelerine saat 12.25 civarında başlandı.

Gözaltına alınan, emniyette "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından ifadesi alınan ve sabah adliyeye getirilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in savcılık ifadesine ise saat 13.30 itibarı ile başlandı.

NE OLMUŞTU?

İktidarın CHP belediyelerine yönelik operasyonları kapsamında; 11 Temmuz’da 1989’dan beri CHP’nin yönetiminde olan Ankara’nın en büyük ilçe belediyesi Çankaya Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

Aynı gün KKTC'den hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen ve burada gözaltına alınan Güner'in bugün Emniyet'teki işlemleri tamamlanmıştı.