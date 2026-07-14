Son Dakika... Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Savcılık ifadeleri başladı!

Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcısı Mesut Akıncı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım'ın da bulunduğu 30 kişi bu sabah saat 10.00'da adliyeye getirildi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Savcılık ifadelerine ise saat 12.25 civarında başlandı.

BAŞKAN GÜNER'DEN "MÜCADELE" MESAJI

Güner, bu sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Güner paylaşımında, "Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İktidarın CHP belediyelerine yönelik operasyonları kapsamında; 11 Temmuz’da 1989’dan beri CHP’nin yönetiminde olan Ankara’nın en büyük ilçe belediyesi Çankaya Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.

KKTC'den hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen ve burada gözaltına alınan Güner'in bugün Emniyet'teki işlemleri tamamlanmış ve adliyeye sevk edilmişti.