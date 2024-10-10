Cem Garipoğlu’nun kemikleri Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 11:33

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:54

3 Mart 2009’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut’u cani şekilde öldüren Cem Garioğlu’nun 10 Ekim 2014 günü tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenilmişti.

Aradan geçen 10 yıl içerisinde zaman zaman Garioplu’nun intihar etmediği ve yurt dışına kaçtığı iddia edilmiş ancak bu iddialar doğrulanamamıştı. Yıllar sonra Münevver Karabulut’un ailesinin talebi ve Garipoğlu ailesinin de onay vermesiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GARİPOĞLU’NUN MEZARI AÇILDI

Başsavcılık, Karabulut ailesinin fethi kabir talebini kabul ederek işlemlerin gerçekleşmesi için Anadolu Adliyesi’ne yazı yolladı.

Harekete geçen ilgili makamlar 3 Ekim 2024 günü Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Cem Garipoğlu’nun mezarını açma işlemi gerçekleştirmiş; işlem sırasında mezarda kefen bulunmadığı tespit edilmiş, vücut bütünlüğünün bulunmadığı tutanaklara yansımıştı.

Mezarda bulunan kemikler ve kafatası Adli Tıp ekiplerince alınarak, Adli Tıp Kurulu’na incelenmek için götürülmüş; mezar açılma işlemleri hem başsavcılık, hem emniyet ekipleri tarafından bizzat yerinde takip edilmişti.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin ATK’ya getirilmesinin ardından Garipoğlu’nun anne ve babası da ATK binasına gelerek kan ve süprüntü örneklerini vermişti.

Son olarak dün aileden alınan örneklerle mezardan alınan örnekler eşleşti; defnedilen bedenin Cem Garipoğlu olduğu tespit edildi.

KEMİKLER AİLE AVUKATINA TESLİM EDİLDİ

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ATK’ya gelen Garipoğlu ailesinin avukatına, Garipoğlu’nun mezarından alınan kemikleri teslim edildi.

Teslim alınan kemiklerin defnedileceği öğrenildi.