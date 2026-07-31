Son Dakika... Cem Küçük adliyeye sevk edildi!

Dün akşam gözaltına alınan yandaş gazeteci Cem Küçük, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla dün akşam gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Cem Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yaptığı yönündeki şikâyetlerin yanı sıra, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bazı beyanlarına ilişkin de soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cem Küçük, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti.

Hastanede işlemleri tamamlanan Küçük, sorgulanmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.