Son dakika... Cem Küçük'e tutuklama istemi!

Cem Küçük, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Dün akşam gözaltına alınan yandaş gazeteci Cem Küçük, bugün Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA İSTENDİ

Küçük, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Cem Küçük başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip TCK 217-A maddesinde düzenlenen Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir" denildi.

Başsavcılığın tutuklama talep yazısında, Küçük’ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayın programlarında, başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında, “Fatih Keleş’in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı” şeklinde açıklama yaptığı ifade edildi.

Küçük’ün bir başka canlı yayında ise Berkay Gezgin hakkında, “İBB’den 1 milyon TL’ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var” dediği aktarıldı. Başsavcılık, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve Küçük’ün daha sonra bu haberlerle ilgili farklı paylaşımlarda bulunduğunu bildirdi.

CEM KÜÇÜK’ÜN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SUÇLAMALARI REDDETİ

Savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Cem Küçük Fatih Keleş'e ilişkin açıklamasını başka bir gazetede yayımlanan habere dayanarak yaptığını söyledi.

Küçük, "Haberi okuyup bu şekilde aktardım. Daha sonra haberin gerçek olmadığını iddianamede görünce bu açıklamamı düzelttim ve özür diledim" ifadelerini kullandı.

Berkay Gezgin hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin ise, MASAK raporlarını okumadığını belirten Küçük, canlı yayında bu ifadeyi kullanmasının nedeninin o sırada konuşulan konunun MASAK raporları olması olduğunu savundu.

GİZLİ TANIK İDDİALARINI REDDETTİ

İfade sırasında Cem Küçük'e, başka bir soruşturmadaki gizli tanığın para karşılığı yayın yaptığı, bazı kişiler lehine algı oluşturduğu ve çeşitli isimlerden maddi menfaat sağladığı yönündeki iddiaları da soruldu.

Küçük, söz konusu iddiaların tamamını reddederek, para hareketlerinin borç ilişkileri, çevirmenlik faaliyetleri, televizyon yorumculuğu ve diğer mesleki çalışmalarından kaynaklandığını öne sürdü. Ayrıca gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

T. S. isimli kişi ile toplam 27 kez 537.800 TL para alış verişinin olduğu tespit edilen Küçük, "Aramızdaki borç alıp vermemizden dolayı olmuştur. Bu kişinin hakkımdaki beyanını kabul etmiyorum. Söz konusu kişi ile her ne kadar para alışverişim bulunsa da bu alacak verecek meselesinden veya organizasyon ücretlerinden kaynaklanmaktadır" dedi.

AYAKKABI TALEBİ 'ŞAKA'YMIŞ...

DHMİ Eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın dijital materyallerinde tespit edilen ve 43 numara ayakkabı talebini içeren WhatsApp yazışmaları da Küçük’e soruldu. Acar’dan yeni yıl hediyesi olarak bir ayakkabı aldığını kabul eden Küçük, yazışmalardaki ayakkabı talebinin "şaka amaçlı" olduğunu ifade etti.

HESABINA GELEN PARALARI ÇEVİRMENLİK İLE AÇIKLADI

Hesabına çeşitli dönemlerde giren yüksek tutarlı para transferleri ve Adnan Oktar grubu ile ilişkisi sorulan Küçük, "Adnan Oktar'ın yurt dışından kitapları geliyordu. Bu kitapları Türkçe'ye çevirmek için çeviri ekibimle ücreti karşılığında yardımcı oldum. O dönem bir çok yayın evine çeviri yaptım. Hesabıma gelen paralar bundan dolayıdır. Kendisiyle en son 2012 yılının İftar programında buluştuk. Birçok gazeteci ve siyasi kişiler de bulunmaktaydı. A9 programından bir tane canlı yayına katıldım. Orada gündemi yorumladım" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs ve Çin merkezli yayın organlarından ayrı ayrı gelen 77 bin 983 TL ile 65 bin TL paranın da çevirmenlik ve radyo yorumculuğu telifleri olduğunu öne sürdü.

Cem Küçük'ün avukatları da savunmalarında, müvekkillerinin açıklamalarının suç oluşturmadığını, Fatih Keleş'e ilişkin haberin ilk olarak başka basın kuruluşlarında yayımlandığını, Berkay Gezgin'e ilişkin açıklamaların ise yanlış yorumlandığını ileri sürdü.

Savunmada ayrıca, Küçük'e yöneltilen para transferi iddialarının mesleki faaliyetlerden kaynaklandığı belirtilerek serbest bırakılması talep edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla dün akşam gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Cem Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yaptığı yönündeki şikâyetlerin yanı sıra, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bazı beyanlarına ilişkin de soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cem Küçük, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti.

Hastanede işlemleri tamamlanan Küçük, sorgulanmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.