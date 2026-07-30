Son dakika… AKP'li gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, 30 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine Küçük'ün yakalanarak gözaltına alınması yönünde talimat verildi.

AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Cem Küçük'ün aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmaya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gözaltı işleminin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

MADDİ MENFAAT KARŞILIĞI PAYLAŞIM VE İBB AÇIKLAMALARI DA DOSYADA

Gözaltına alınan Cem Küçük hakkında, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yaptığı yönündeki şikâyetlerin yanı sıra, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bazı beyanlarına ilişkin de soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

TGRT HABER VE TÜRKİYE GAZETESİ’NDEN HENÜZ AYRILMIŞTI

AKP'li gazeteci yazar Cem Küçük köşe yazarı olduğu Türkiye Gazetesi ve ekran yüzü olarak bulunduğu TGRT Haber'den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

İddiaya göre, Cem Küçük'ün ayrılışına giden yolda CHP'deki 'mutlak butlan' yönetimiyle ilgili yaptığı yorumlar da etkili olmuştu.

Buna göre, Küçük'ün 'mutlak butlan' yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklenen başarıyı gösteremediği yönündeki yorumları İhlas Grubu'nda rahatsızlığa yol açtı. Bunun üzerine TGRT ve Türkiye Gazetesi tarafından alınan kararla Cem Küçük’le yollar ayrıldı.