Son dakika... Cemil Tugay AKP Genel Merkezi'ne geldi

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP Genel Merkezi’ne geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin milletvekilleriyle gerçekleştireceği toplantı öncesinde AKP Genel Merkezi’ne gelen Tugay'ın, AKP’ye katılacağı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

Erdoğan’ın milletvekilleriyle yapacağı toplantının saat 11.00’de başlaması bekleniyor.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den 18 Haziran'da istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni bir 'siyasi oluşuma' ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

CHP’den ayrılış nedeninin ideolojik değil, "mutlak butlan yönetimine yönelik itirazı" olduğunu ifade eden Cemil Tugay, bağımsız kalmasının geçici olduğunu belirtmişti.

Tugay, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından da açıklama yapmış ve AKP'ye katılacağı iddialarını da, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" sözleriyle yalanlamıştı.

Cemil Tugay, iddialara yönelik son açıklamasında, "Evet, bir kararın eşiğindeyim" diye konuşmuştu.