Son Dakika... 'Çerçeve yasa' Adalet Komisyonu’nda kabul edildi!

"Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, örgütün silahsızlanma ve fesih sürecinin takibi, bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi ile yeni kurullar oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA KURUL OLUŞTURULACAK

Teklife göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında özel bir kurul oluşturulacak.

Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.

Kurulun, sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak amacıyla alt komisyonlar oluşturabileceği ve bu komisyonlarda görevlendirmeler yapabileceği belirtildi.

TBMM’DE İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

Teklif kapsamında TBMM bünyesinde ayrıca bir İzleme Komisyonu kurulması öngörülüyor.

Komisyonun, düzenlemenin uygulanmasına ve sürecin takibine ilişkin çalışmalarda görev alması planlanıyor.

BAZI SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR 5 VE 10 YIL ERTELENECEK

Teklifte, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bazı suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda erteleme düzenlemesi yer alıyor.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak.

Bunun dışındaki suçlardan 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektirenler için yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar için ise 10 yılertelenecek.

ERTELEME KARARINI SAVCI VEYA MAHKEME VERECEK

Erteleme kararı soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise davaya bakan mahkeme tarafından verilecek.

Erteleme kapsamındaki suçlar nedeniyle verilmiş tutuklama ve adli kontrol kararları da ilgili hâkim veya mahkeme tarafından yeniden değerlendirilecek. Şartların bulunması halinde bu kararlar kaldırılabilecek.

ERTELEME KARARLARI ÖZEL SİSTEME KAYDEDİLECEK

Verilen erteleme kararları bu işlemler için oluşturulacak özel bir sisteme kaydedilecek.

Bu kayıtlar, kişinin erteleme süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi amacıyla Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından kullanılabilecek.

SİLAH VE MÜHİMMAT KAYIT ALTINA ALINACAK

Örgüt mensuplarının beraberlerinde getirdikleri ya da beyan ettikleri silah, mühimmat, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak.

6 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı başvuruda bulunması gerekecek.

GÖREVİ YERİNE GETİRENLERE SORUMSUZLUK DÜZENLEMESİ

Teklifte, kanun kapsamında verilen görevlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ivedilikle yerine getirilmesi öngörülüyor.

Ayrıca kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında görev yapan kişilerin, bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı hükme bağlanıyor.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN PAYLAŞIM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "MİLLÎ DAYANIŞMA VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ, Adalet Komisyonunda 18 saat süren bir görüşmelerden sonra kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

MİLLÎ DAYANIŞMA VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ,

Adalet Komisyonunda 18 saat süren bir görüşmelerden sonra kabul edilmiştir. pic.twitter.com/nLYVcrqshm — Feti Yıldız (@YildizFeti) August 8, 2026

TANSİYON YÜKSELDİ

TBMM Adalet Komisyonu’nda "çerçeve yasa" teklifi görüşmelerinde İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptıklarını "pislik" olarak nitelendirerek "1997’de Türkeş’in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır ama kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz" sözleri üzerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Sen ağzını topla, pislik sensin" diye tepki gösterdi. Tartışmada Bülbül’ün masaya yumruk vurmasının ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ile yaşanan tartışmada Bülbül, Dalgın'ın üzerine yürüdü. Bülbül'ü İYİ Partili ve MHP'li milletvekilleri tuttu.

İYİ PARTİLİ UZ BAŞKANLIK DİVANI'NA YÜRÜDÜ

Öte yandan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel arasında söz alma tartışması yaşandı. Uz, Yüksel'e "Adil olacaksınız" diye tepki gösterirken, tansiyonun yükselmesi üzerine Başkanlık Divanı'na yürüdü. Araya giren milletvekilleri Uz'u engelledi.