Son Dakika... 'Çerçeve yasa' sonrası ilk buluşma: Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde, PKK'nin fesih sürecine ilişkin hazırlanan ve dün TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yer alması bekleniyordu.

GÜNDEMDE YASA TEKLİFİ VAR

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN İLK MESAJLAR

Kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasını yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Bu proje bir devlet projesidir. Meclis'imiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SON GÖRÜŞME 30 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Erdoğan ile Bahçeli son olarak 30 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüş, görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.