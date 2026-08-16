Son dakika... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yangın

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 15.45 sıralarında Yeşilköy Mahallesi'ndeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde bulunan temizlik malzemesi depolama alanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.