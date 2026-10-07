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Son dakika... Çeşme Belediyesi’ne operasyon: Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı

Son dakika... Çeşme Belediyesi’ne operasyon: Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı

7.10.2026 09:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Çeşme Belediyesi’ne operasyon: Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı

Son dakika haberi... İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik 'ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit'in aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
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Belediyelere yönelik operasyonların yankıları sürerken, Türkiye bu sabaha iki operasyon haberi ile uyandı.

Kayyımla yönetilen Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından ikinci operasyon haberi de İzmir Çeşme Belediyesi'nden geldi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “resmî belgede sahtecilik” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi'ne şafak operasyonu yapıldı.

Operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit'in de aralarında bulunduğu 12 isim gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Başsavcılıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan isimler şöyle sıralandı:

-Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer

-ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın

-ÇEŞTUR Büro Memuru Aziz Metin

-Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir

-Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Okan Aktaş

-Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl

-İşletme sahibi Yücel Güngör

-Pansiyon sahibi Metin Akpınar

Hakkında gözaltı kararı bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin’in başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ile emlakçı Şahin Özer’in de gözaltına alındığı ve İzmir’e getirilmelerine yönelik işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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