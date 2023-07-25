Son Dakika... CHP çağrı yapmıştı: Yeterli çoğunluk sağlandı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 15:20

Güncelleme: 25.07.2023 - 15:32

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelerin başlayacağını söyledi.

AKP MİLLETVEKİLLERİNİN 'YOKLAMA OYUNLARI' TUTMADI!

AKP milletvekillerinin yoklama sırasında Meclis'te olacağı ancak Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmayacağı belirtilmişti.