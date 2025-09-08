Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 17:16:00
Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na polis ablukasında 10 gözaltı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması sonrası kurulan polis ablukasına karşı yapılan eylemde 10 kişi gözaltına alındı, 39 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis ablukasıyla binaya girmesi ve yapılan polis ablukasına yönelik protestolarda 10 kişinin gözaltına alındığını, 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada 16'sı yurtdışı olmak üzere toplam 103 sosyal medya hesabının provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürüldü. 

İSTANBUL İL BİNASI KAPATILDI 

CHP yönetimi İstanbul il binasının kapatıldığını açıkladı. Diğer yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevine CHP Bahçelievler İlçe teşkilatında devam edeceği bildirildi. 

