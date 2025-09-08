Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na polis ablukasında 10 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis ablukasıyla binaya girmesi ve yapılan polis ablukasına yönelik protestolarda 10 kişinin gözaltına alındığını, 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada 16'sı yurtdışı olmak üzere toplam 103 sosyal medya hesabının provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

İSTANBUL İL BİNASI KAPATILDI

CHP yönetimi İstanbul il binasının kapatıldığını açıkladı. Diğer yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevine CHP Bahçelievler İlçe teşkilatında devam edeceği bildirildi.