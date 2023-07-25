Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Akbelen' mesajı: Ağacı, doğayı korumak suç mu?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:45

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:54

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.

CHP lideri "Basında sansürün kaldırılışının 115. yılıydı dün. Hapishanelerimizde gazeteciler var. Merdan Yanardağ şu anda hapiste tutuklu, mahkum değil. Medya üzerindeki baskıları yaşıyoruz, görüyoruz. Medya özgürlüğü sırasında 165. sıradayız. Doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu "Akbelen'de kadınlar direniyor. İki yıldır mücadele ediyorlar. Güvenlik güçleri engellemek istedi. Ağacı, doğayı korumak suç mu? Onların mücadelesi toplumun her kesimine örnek olsun" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İcra dosyalarındaki artış yüzde 63. İnsanlar icradan kaçmak için adres değiştiriyor. Vatandaş borç batağında. Tek kişilik hükümet bunu değiştirmek istiyor. Ne yapıyor? Vergileri artırıyor. Vergi ve zam. Bunun dışında bir şey yapılmadı. TBMM'ye ek bütçe getirdiler.

Mayıstan hazirana devletin borcu tam 900 milyar lira arttı. Kanun çıkarıyorsunuz gelir elde etmek için; bu 265 milyar lira. 1 ayda dövizdeki oynama nedeniyle devletin borcu 900 milyar lira arttı. Devletin artık yönetilmediğini hepimiz biliyoruz.

Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. Bu gerçeği hiç kimsenin unutmaması lazım.