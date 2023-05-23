Son dakika... CHP'den AKP'ye siyah çelenk: 'Sahtekarlık yaptınız, olmayanı olmuş gibi gösterdiniz'
Son dakika... CHP İl Başkanlıkları, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'montaj' itirafına tepki amacıyla AKP İl Başkanlıklarına siyah çelenk bırakma eylemi yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il başkanlığı önünde polisin barikat kurduğu ve çelengi bulundukları yere bıraktıklarını belirterek, "Sahtekarlık yaptınız, olmayanı olmuş gibi gösterdiniz" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 17.00'de AKP İstanbul ve Ankara İl Başkanlığı önüne siyah çelek bıraktı.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il başkanlığı önünde polisin barikat kurduğunu ve çelengi bulundukları yere bıraktıklarını belirtti. Kaftancıoğlu, 'montaj' itirafına ilişkin de "Sahtekarlık yaptınız, olmayanı olmuş gibi gösterdiniz. Montajcılarla helalleşmeyeceğiz" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı canlı yayında, mitinglerde izlettiği Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan videolarla ilgili 'montaj' itirafında bulunmuştu.
'Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle videosu' ile ilgili soru sorulması üzerine Erdoğan "Amam montaj, ama şu ama bu, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var" demişti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan'a "Montajcı sahtekar" diyerek tepki göstermişti.
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