Son Dakika: CHP'li Mahir Polat'ın yeğeni Karkamış saldırısında yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep Karkamış’a roketli saldırıda yeğeni Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.
İlk belirlemelere göre biri öğretmen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karkamış’ta yaşanan hava saldırısında yeğeni Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
(Mahir Polat)
Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:
“Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.”
Yüreğimiz yanıyor.— Mahir Polat (@vekilmahirpolat) November 21, 2022
Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti.
TERÖRE LANET OLSUN. pic.twitter.com/4lv5xfB8zU
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