Son Dakika... Çiğli’de belediyeye ikinci silahlı saldırı: Bu kez tesislere ateş açıldı!

İzmir’in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın makam aracına yönelik silahlı saldırının ardından belediyeye ait bir tesise de silahlı saldırı gerçekleşti.
Gece saatlerinde Çiğli Belediyesi’ne ait Ataşehir’deki Akvaryum Tesisleri’ne motosikletle gelen iki kişi, kapılara ve tesis binalarına ateş açtı.
BİNA VE KAPILARDA 5 KURŞUN İZİ
Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde bina ve kapılarda 5 kurşun izi tespit edildi.
Saldırı anının güvenlik kameralarına da yansıdığı belirtildi. Görüntülere göre saldırganlar, ateş açtıktan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
POLİS ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Belediyeye ait tesislere yönelik saldırının ardından ilçedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin hassas noktalarda görevlendirildiği belirtildi.