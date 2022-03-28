Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayat pahalılığını' kabul etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke konumundayız. Ukrayna ve Rusya heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek.
- Biz de heyetlerle bir görüşme yapacağız. Zelensky ve Putin ile yaptığımız telefon görüşmelerinin olumlu olduğunu söyleyebilirim.
- One minute derken amacımız; barıştı.
- Esasen ülkemizdeki siyaset yelpazesinde en önem verdiğimiz şey milletimizle kurduğumuz bağdır. Bizim insan merkezli siyasetimiz kimi zaman itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.
- En haklı olduğumuz konuda bile bu gerçekler vardır.
- Rusya - Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın bir tarafı yapmak isteyenlerin bizim kurduğumuz barış köprüsü yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
- Bizim nezdinde milletimizi hedef alanlar için bir kez daha tekrarlıyorum: Unutmayın ortak açıklıkta daha önce Japonya 1 numarası iken köprümüz dünyanın 1 numarası olmuştur.
- Nice zorlu mücadeleleri birlikte başardığımız milletimizin 2023'te bize güç vermesine mani olamayacaksınız.
- Türkiye'nin dünyanın en üst ligine çıkaracağız.
- Zorluklarımız, sıkıntılarımız yok mu? Hepsi var. Ama bunların tamamanın üzerinde ülkemizi güçlü kılma irademiz, birikimimiz ve kararlılığımız var. Herkesin bir hesabı olabilir. Fakat en büyük plan sahibi Allah'tır.
"3. KÖPRÜ İÇİN AYNISINI YAPTILAR"
- Son söz milletimizindir. 2023'e kadar gece gündüz çalışarak; milletimizle aramızdaki gönül köprülerini salamlaştıracağız.
- Boğaza ilk köprüyü yaparken; birileri bu köprünün İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük olacağını söylemiştir. Buna rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılmıştır.
- İkinci köprü için de aynı şeyler söylenmişti.
- İBB dönemimizde Marmaray projemize başladığımızda aynı zehirler oklar bize yöneldi. Mahkeme mahkeme dolanarak 4 yıl bizi geciktirdiler. Şimdi rahatlıkla Asya'dan Avrupa'ya geçiyorlar. Aynı şekilde Avrasya'da beşli çete diyorlar; beşli çete dedikleri koy bir kenara aynı siyasi görüşü paylaşan arkadaşlarınız bu projenin içerisinde.
- 3. köprü için aynısını yaptılar. Boğazdan gelip müşteri geçse her türlü ihaneti yapabilirlerdi. Aynı gurüh Çanakkale'deki Köprü için de demediklerini bırakmadı.
"BAY KEMAL YAP-İŞLET-DEVLET NEDİR, BİLMEZ"
- Bay Kemal Yap-İşlet-Devlet nedir, bilmez. Yıllardır bizi bu model üzerinden yerden yere vurdu. Biga'yı yaptık, onunla ilgili de konuştular. Biga nedir diye sorsan bilmez.
- Şu an dünyadaki üç havalimanından biri İstanbul Havalimanı. Şimdi yüklenici firmalar, işletmeci firmalar ilave bazı projelerle güzelleştirmeler yapacaklar.
- Geçmediğimiz köprünün ücretini ödüyoruz diyorlar. Biz kale almıyoruz. Bu yalanla aklı karışanlar için bir kez daha kamu özel teşekkülünü anlatmak isterim.
"HAYAT PAHALILIĞI" AÇIKLAMASI
- Bugün yaşadığımız sıkıntıları görmüyor değiliz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere bugünkü sıkıntıların üzerinden gelecek de yine biziz.
- Yürütülen beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye'nin bölgenin lideri, dünyanın sözünü dinlediği ülke konumuna çıkardık. Sorunları konuşurken; Türkiye'nin mevcut konumuna nasıl eriştiğini unutmamalıyız.
- Türkiye'ye vesayet ile darbeler ile askeri tehdit ile uluslararası dayatmalarla diz çöktüremeyenler, ekonomimizi hedef aldılar. Biz bu mücadelenin içerisinde dünya koronavirüs salgının pençesine düştü. Pandemi üretim, lojistik, finans alanlarına yayılan küresel bir depreme dönüştü.
- Bizim bu dönemde önceliğimiz insanımızın işini, aşını garanti altına alacak ekonomik işleyişi hayata geçirmek olmalıdır.
- Bu bedeli şimdi ödeyip önümüze gelen fırsatı değerlendiremez isek bir asrı da kısır döngü içinde geçiririz.
- Milletimiz bize yetkiyi tatlı su demokratlığı yapmamız için vermedi.
- Sıkıntılarımız geçici. Kazanımlarım bakidir. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Nasıl yaptığımız nasıl yapacağımızı ve ne elde edeceğini biliyoruz. Milletimizden sadece sabırlı olmasını istiyoruz
KDV İNDİRİMİ
- Geçtiğimiz haftalarda KDV konusunda sadeleştirme çalışması yürüttüğümüzü kamuoyu ile paylaşmıştım. Yürütülen çalışma vatandaşımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme planımızın bir parçası.
- KDV'yi gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük.
- Peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.
- Yeme içme yerlerindeki yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e indirdik.
- Arsa ve arazilerdeki KDV yükünü de azaltıyoruz.
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