Son Dakika... Demir çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var!

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen parlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı.

Son Dakika... Demir çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var!
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:27

Bartın OSB'de faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının üretim tesisinde yer alan ark ocağında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

10 işçinin yaralandığı olay üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Son dakika #Bartın #fabrika #patlama

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