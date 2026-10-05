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Son dakika deprem... Adana’da peş peşe depremler: Dün 4,8’le sallanan Saimbeyli’de iki deprem daha

Son dakika deprem... Adana’da peş peşe depremler: Dün 4,8’le sallanan Saimbeyli’de iki deprem daha

5.10.2026 07:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... Adana’da peş peşe depremler: Dün 4,8’le sallanan Saimbeyli’de iki deprem daha

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gece ve sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 01.51’de 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından saat 05.42’de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesi bir kez daha depremlerle sarsıldı.

İlk deprem saat 01.51’de 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

SAATLER SONRA BİR DEPREM DAHA

Saimbeyli’de saat 05.42’de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD, ikinci depremin derinliğini 7,02 kilometre olarak açıkladı.

İki deprem yaklaşık 3 saat 51 dakika arayla meydana geldi.

Saimbeyli ve çevresinde bir gün önce de art arda depremler meydana gelmişti.

DÜN ADANA VE OSMANİYE PEŞ PEŞE SALLANMIŞTI

Bölgede bir gün önce de art arda depremler meydana gelmiştiAdana’da 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Osmaniye’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor.

İlgili Konular: #Adana #deprem #afad #Saimbeyli

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