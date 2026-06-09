Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem!

9.06.2026 09:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Antalya Kaş çevresinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.28 kilometre olarak ölçüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıkları, Antalya Kaş'ta saat 08.56'da, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 8.28 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

İlgili Konular: #deprem #Antalya #kaş #afad #Son depremler