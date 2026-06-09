Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıkları, Antalya Kaş'ta saat 08.56'da, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 8.28 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [191.22 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-06-09
Saat:08:56:55 TSİ
Enlem:34.74861 N
Boylam:28.34194 E
Derinlik:8.28 km
Detay:https://t.co/PGPNIuSreL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 9, 2026
AKDENIZ https://t.co/tAH9v2r4PC
09.06.2026, 08:56:52 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 8.8 km#Kandilli