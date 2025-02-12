Son dakika deprem... AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem: İzmir'den de hissedildi!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.91 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.29'da, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntı, yerin 7.91 kilometre altında gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-12
Saat:11:29:35 TSİ
Enlem:36.44417 N
Boylam:24.50472 E
Derinlik:7.91 km
Detay:https://t.co/bfngKxsEn9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SARSINTILAR SÜRÜYOR
Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği devam ediyor.
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde meydana gelen depremler anlık olarak şöyle:
- Saat 11.37: Büyüklük 3.6
- Saat 11.43: Büyüklük 4.3
- Saat 11.55: Büyüklük 3.5
- Saat 11.58: Büyüklük 4.4
Etiketler: #Ege Denizi #artçı deprem #deprem
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