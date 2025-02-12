Son dakika deprem... AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem: İzmir'den de hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.91 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde korkutan deprem: İzmir'den de hissedildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.29'da, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntı, yerin 7.91 kilometre altında gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği devam ediyor.

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde meydana gelen depremler anlık olarak şöyle:

  • Saat 11.37: Büyüklük 3.6
  • Saat 11.43: Büyüklük 4.3
  • Saat 11.55: Büyüklük 3.5
  • Saat 11.58: Büyüklük 4.4

Etiketler: #Ege Denizi #artçı deprem #deprem

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