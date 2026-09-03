Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20'de, 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 8.52 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD PAYLAŞTI
Depreme dair AFAD'ın X hesabından paylaşılan ayrıntılar şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2026
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Yunusemre (Manisa)
Tarih:2026-09-03
Saat:13:20:48 TSİ
Enlem:38.77533 N
Boylam:27.144 E
Derinlik:8.52 km
Detay:https://t.co/NyhVJlKD1j@afadbaskanlik
İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ
Yurttaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, 3.7'lik depremi İzmir'de de hissettiklerini belirtti.