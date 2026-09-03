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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi...

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi...

3.09.2026 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Manisa'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.52 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, İzmir'den de hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20'de, 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 8.52 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD PAYLAŞTI

Depreme dair AFAD'ın X hesabından paylaşılan ayrıntılar şu şekilde:

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Yurttaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, 3.7'lik depremi İzmir'de de hissettiklerini belirtti.

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