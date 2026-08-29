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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla Datça'da deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla Datça'da deprem!

29.08.2026 15:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla Datça'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Muğla, Datça'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.92 kilometre olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 12.92 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD PAYLAŞIM YAPTI

Depreme ilişkin AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

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