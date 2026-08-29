Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Muğla Datça'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 12.92 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD PAYLAŞIM YAPTI
Depreme ilişkin AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşım şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [56.39 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-08-29
Saat:15:32:52 TSİ
Enlem:36.19067 N
Boylam:27.53033 E
Derinlik:12.92 km
Detay:https://t.co/kvk6mkYqvp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi