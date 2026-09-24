Son Dakika Deprem... Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ilde hissedildi!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hissedilen deprem meydana geldi. Depremin çok sayıda ilde hissedildiği bildirildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.8

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Pınarbaşı ilçesi olarak açıklanırken büyüklüğü de 5.8 olarak belirlendi.

Depremin derinliği 5.4 km olarak ölçüldü.

AFAD, 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep ve çok sayıda ilde hissedildi. Birçok ilde yurttaşlar sokaklara döküldü.

ZEMİNDE ÇATLAMA MEYDANA GELDİ

Meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'da bir otoparkta zeminde çatlama meydana geldi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: "YIKIM TESPİT EDİLMEDİ"

Şanlıurfa Valiliği, bölgede hissedilen deprem sonrası açıklama yaptı. Valilik, ekiplerin sahadaki incelemelerinin sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmediğini bildirdi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı… — Murat KURUM (@murat_kurum) September 24, 2026

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" ifadelerini kullandı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Şıldak, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir." dedi.