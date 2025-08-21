Son dakika depremler! 21 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 21 Ağustos 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
21 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:41:14 -.- 3.6 3.4 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:07:31 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:59:00 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:57:04 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:23:49 -.- 2.1 -.- GEREK-HORASAN (ERZURUM)
07:11:28 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:05:58 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:55:59 -.- 3.1 2.9 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:54:58 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:46:48 -.- 2.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:43:10 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:40:36 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:27:21 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:06:08 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:03:07 -.- 3.5 3.6 ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:59 -.- 3.0 2.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:55:20 -.- 2.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:37:31 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:43 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:16:40 -.- 2.1 -.- SALIHLI (MANISA)
05:15:54 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:07 -.- 1.6 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
05:14:24 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:12:03 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:03:53 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:37 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:57:54 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:15 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:33 -.- 4.0 3.9 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:42:27 -.- 3.0 3.0 PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:37:44 -.- 2.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:15:09 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:13:55 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:17 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:21:24 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:20:54 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:18:08 -.- 2.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:17:16 -.- 2.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:08:41 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
02:27:40 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
01:35:49 -.- 1.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:31:16 -.- 3.6 3.6 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
01:24:15 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:24:02 -.- 4.2 4.1 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
01:22:31 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
01:10:53 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:07:48 -.- 2.7 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:02:41 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:00:02 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:57:05 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:48:20 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:45:19 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:42:59 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:38:16 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:26:09 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:24:16 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:19:49 -.- 1.9 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
00:12:02 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:11:03 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:03:03 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)