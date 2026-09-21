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Son dakika depremler! Adana'da deprem mi oldu? 21 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Adana'da deprem mi oldu? 21 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.09.2026 08:56:00
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Son dakika depremler! Adana'da deprem mi oldu? 21 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "21 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU? 

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

21 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 21 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

21 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:05:33  36.4735   29.1232       17.7      -.-  1.3  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                          

08:04:59  36.4927   29.1517       27.9      -.-  1.6  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                          

06:57:31  39.0488   27.0598        3.7      -.-  1.4  -.-   SULEYMANLI-BERGAMA (IZMIR)                        

06:30:25  37.4595   37.1797        5.4      -.-  1.4  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

06:13:07  40.6325   27.5938        3.3      -.-  1.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    

05:38:45  38.8307   37.4758        9.9      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

05:31:43  35.7757   31.5773        7.5      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

05:27:36  37.8288   36.1503       13.5      -.-  1.5  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

05:24:56  37.8225   36.1535       10.3      -.-  1.4  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     

05:07:26  35.8338   29.5902       25.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

05:05:59  38.8282   37.4635        5.9      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

05:03:40  37.8323   36.1997        5.3      -.-  1.9  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     

04:59:32  39.2128   28.0885        7.6      -.-  2.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:58:03  37.9245   27.1475        6.0      -.-  3.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

04:53:17  36.5863   36.4182        1.2      -.-  2.1  -.-   GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)                          

04:52:37  37.9280   36.0262       10.4      -.-  1.5  -.-   MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

04:46:27  36.2443   28.1227        4.8      -.-  1.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

04:37:37  37.8967   36.1920        9.5      -.-  1.5  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

04:29:08  37.8648   36.1052        9.3      -.-  1.4  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

04:21:41  39.0630   26.0335        8.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

04:14:02  37.8503   36.1362        9.4      -.-  1.3  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

04:09:52  37.8332   36.2200        9.2      -.-  1.4  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

04:06:47  37.8452   36.1557        6.6      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

04:02:00  37.8352   36.2627        5.0      -.-  4.8  4.8   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

03:54:43  38.5990   37.7900        6.0      -.-  1.5  -.-   KOLUKLER-DARENDE (MALATYA)                        

03:28:00  40.0312   42.4510        1.6      -.-  1.6  -.-   TEKNECIK-HORASAN (ERZURUM)                        

03:27:19  40.6935   35.2293        1.9      -.-  2.0  -.-   KARAHISAR-(CORUM)                                 

03:15:46  37.9150   37.9445       17.8      -.-  1.4  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

02:50:43  36.3685   27.8878       53.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

02:43:51  37.1875   36.7308        5.4      -.-  1.5  -.-   BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

02:37:32  34.6688   32.5332       15.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

01:57:11  38.8528   25.4863        7.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        

01:45:08  36.9383   27.8087        4.6      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

01:43:43  37.7830   35.1788       10.5      -.-  1.4  -.-   DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE)                        

01:41:57  35.2538   26.5397        5.0      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:22:55  39.6650   27.1185       17.3      -.-  1.8  -.-   HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR)                  

01:02:41  39.0095   27.0688        7.5      -.-  2.1  -.-   YENIKENT-BERGAMA (IZMIR)                          

00:25:45  37.8877   35.2107        4.8      -.-  1.6  -.-   PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)                         

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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