Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 9 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
9 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:14:10 39.7115 27.9143 14.4 -.- 1.5 -.- ZIYARETLI-(BALIKESIR)
08:56:52 34.5425 28.3375 8.8 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
07:47:21 40.1922 31.7470 10.8 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
07:46:50 40.8475 31.6637 8.0 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU)
06:48:44 38.8183 26.4845 6.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:44:35 39.1810 28.2073 11.4 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:16:31 36.6397 25.4802 12.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
05:30:56 38.4038 31.7732 5.0 -.- 1.9 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA)
05:27:53 39.2840 29.2795 16.4 -.- 1.6 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
05:26:09 38.1218 36.5365 9.8 -.- 2.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:13:42 39.2575 28.1107 6.2 -.- 1.7 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:12:43 38.0938 37.5133 3.8 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:52:03 34.9465 26.1192 18.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:21:36 40.0048 33.9560 10.5 -.- 1.3 -.- DEREKISLA-DELICE (KIRIKKALE)
04:16:06 38.8392 30.2157 19.7 -.- 1.7 -.- BASKIMSE-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
04:00:49 39.1317 28.3468 14.5 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:52:11 39.0833 28.1033 13.2 -.- 1.3 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
03:40:17 38.0075 36.3162 7.6 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:36:39 39.2955 29.2835 5.4 -.- 1.8 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
03:31:25 38.2368 38.2135 7.2 -.- 1.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
03:29:33 37.5488 37.2543 4.2 -.- 1.5 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:26:35 39.2160 28.0918 7.7 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:41 39.9657 33.9792 11.4 -.- 1.4 -.- ARBISLI-DELICE (KIRIKKALE)
02:53:13 39.2112 27.9753 10.2 -.- 2.8 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
02:41:55 39.6535 32.5332 9.3 -.- 2.1 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA)
02:32:00 39.2378 29.3338 9.5 -.- 1.2 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)
02:12:06 35.5277 27.3927 3.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:02:55 39.2917 29.2787 5.4 -.- 1.8 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
01:40:56 38.2492 41.7453 5.8 -.- 1.6 -.- YUVALIDAM-MUTKI (BITLIS)
01:09:43 38.0757 37.5432 13.1 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:51:56 39.2218 28.2387 7.5 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:31:18 38.8478 23.5047 5.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN