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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 9 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 9 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

9.06.2026 09:23:00
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 9 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

9 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:14:10  39.7115   27.9143       14.4      -.-  1.5  -.-   ZIYARETLI-(BALIKESIR)                     

08:56:52  34.5425   28.3375        8.8      -.-  3.8  -.-   AKDENIZ                                   

07:47:21  40.1922   31.7470       10.8      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)              

07:46:50  40.8475   31.6637        8.0      -.-  1.9  -.-   YESILCELE-(BOLU)                          

06:48:44  38.8183   26.4845        6.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                

06:44:35  39.1810   28.2073       11.4      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:16:31  36.6397   25.4802       12.1      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                

05:30:56  38.4038   31.7732        5.0      -.-  1.9  -.-   TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA)                 

05:27:53  39.2840   29.2795       16.4      -.-  1.6  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                     

05:26:09  38.1218   36.5365        9.8      -.-  2.1  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

05:13:42  39.2575   28.1107        6.2      -.-  1.7  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:12:43  38.0938   37.5133        3.8      -.-  1.5  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

04:52:03  34.9465   26.1192       18.5      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)            

04:21:36  40.0048   33.9560       10.5      -.-  1.3  -.-   DEREKISLA-DELICE (KIRIKKALE)              

04:16:06  38.8392   30.2157       19.7      -.-  1.7  -.-   BASKIMSE-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)       

04:00:49  39.1317   28.3468       14.5      -.-  1.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)           

03:52:11  39.0833   28.1033       13.2      -.-  1.3  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                  

03:40:17  38.0075   36.3162        7.6      -.-  1.9  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)          

03:36:39  39.2955   29.2835        5.4      -.-  1.8  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                     

03:31:25  38.2368   38.2135        7.2      -.-  1.3  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)            

03:29:33  37.5488   37.2543        4.2      -.-  1.5  -.-   TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

03:26:35  39.2160   28.0918        7.7      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:16:41  39.9657   33.9792       11.4      -.-  1.4  -.-   ARBISLI-DELICE (KIRIKKALE)                

02:53:13  39.2112   27.9753       10.2      -.-  2.8  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                   

02:41:55  39.6535   32.5332        9.3      -.-  2.1  -.-   DEVECI-HAYMANA (ANKARA)                   

02:32:00  39.2378   29.3338        9.5      -.-  1.2  -.-   SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)              

02:12:06  35.5277   27.3927        3.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                   

02:02:55  39.2917   29.2787        5.4      -.-  1.8  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                    

01:40:56  38.2492   41.7453        5.8      -.-  1.6  -.-   YUVALIDAM-MUTKI (BITLIS)                  

01:09:43  38.0757   37.5432       13.1      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)             

00:51:56  39.2218   28.2387        7.5      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:31:18  38.8478   23.5047        5.2      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                

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