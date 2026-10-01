Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "1 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

1 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 1 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

1 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

026.10.01 07:53:32 -.- 2.2 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)

2026.10.01 07:45:03 -.- 1.7 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

2026.10.01 07:28:16 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA)

2026.10.01 07:24:30 -.- 1.8 -.- BAYAT-(BALIKESIR)

2026.10.01 07:24:20 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN

2026.10.01 06:59:20 -.- 1.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)

2026.10.01 06:43:20 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.10.01 06:40:02 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2026.10.01 06:27:32 -.- 1.9 -.- AKDENIZ