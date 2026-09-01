Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "1 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:18:01 38.7430 36.5273 6.5 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

08:06:29 40.1977 31.8025 4.2 -.- 2.7 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

06:58:55 39.4282 39.1027 15.8 -.- 1.6 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)

06:52:42 40.3645 27.1078 14.4 -.- 1.1 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)

06:44:42 36.9580 28.2762 9.4 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

06:31:33 38.1223 38.4145 18.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

06:13:38 39.1012 28.2298 14.8 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:29:10 36.6558 29.3525 5.0 -.- 2.2 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA)

04:59:50 40.1375 42.5092 15.5 -.- 1.5 -.- UZUNGAZI-SARIKAMIS (KARS)

04:09:54 36.9077 27.5952 2.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

04:00:44 37.2375 37.1363 5.5 -.- 2.0 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

03:40:02 37.8062 30.5163 5.0 -.- 1.9 -.- KAYIKOY-(ISPARTA)

03:12:34 36.2860 33.9925 1.9 -.- 0.9 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)

03:11:20 38.7595 36.5562 6.0 -.- 1.8 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

02:57:19 36.4637 28.6598 18.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

02:32:21 37.4475 33.7112 10.9 -.- 1.7 -.- SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN)

01:45:23 39.1003 28.3930 5.0 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

00:42:14 39.2170 27.9822 8.2 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)

00:19:08 37.0602 31.0825 11.8 -.- 2.0 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA)

00:13:11 39.2255 28.1547 7.7 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:10:57 39.9363 39.3125 3.4 -.- 2.4 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

00:08:30 39.9250 39.2878 5.0 -.- 2.5 -.- AGILOZU-(ERZINCAN)