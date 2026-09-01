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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1.09.2026 09:20:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Eylül 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "1 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:18:01  38.7430   36.5273        6.5      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)              

08:06:29  40.1977   31.8025        4.2      -.-  2.7  -.-   SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)                      

06:58:55  39.4282   39.1027       15.8      -.-  1.6  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                         

06:52:42  40.3645   27.1078       14.4      -.-  1.1  -.-   ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)                     

06:44:42  36.9580   28.2762        9.4      -.-  1.0  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                           

06:31:33  38.1223   38.4145       18.3      -.-  1.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

06:13:38  39.1012   28.2298       14.8      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:29:10  36.6558   29.3525        5.0      -.-  2.2  -.-   KEMER-FETHIYE (MUGLA)                            

04:59:50  40.1375   42.5092       15.5      -.-  1.5  -.-   UZUNGAZI-SARIKAMIS (KARS)                        

04:09:54  36.9077   27.5952        2.5      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                      

04:00:44  37.2375   37.1363        5.5      -.-  2.0  -.-   ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)               

03:40:02  37.8062   30.5163        5.0      -.-  1.9  -.-   KAYIKOY-(ISPARTA)                                

03:12:34  36.2860   33.9925        1.9      -.-  0.9  -.-   KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)                        

03:11:20  38.7595   36.5562        6.0      -.-  1.8  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)              

02:57:19  36.4637   28.6598       18.2      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                          

02:32:21  37.4475   33.7112       10.9      -.-  1.7  -.-   SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN)                       

01:45:23  39.1003   28.3930        5.0      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                         

00:42:14  39.2170   27.9822        8.2      -.-  1.4  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                          

00:19:08  37.0602   31.0825       11.8      -.-  2.0  -.-   GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA)                       

00:13:11  39.2255   28.1547        7.7      -.-  1.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:10:57  39.9363   39.3125        3.4      -.-  2.4  -.-   YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)                     

00:08:30  39.9250   39.2878        5.0      -.-  2.5  -.-   AGILOZU-(ERZINCAN)                               

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