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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10.08.2026 09:33:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 10 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "10 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 10 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

10 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.08.10 09:04:51  38.3307   37.8483       12.8      -.-  1.9  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.08.10 08:50:35  39.2522   28.1163        4.3      -.-  1.9  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.08.10 08:39:48  40.7608   31.5485        3.3      -.-  2.0  -.-   PIRAHMETLER-(BOLU)                                

2026.08.10 08:06:25  39.1970   28.1415       15.6      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.08.10 07:03:16  38.2058   40.4063        8.6      -.-  2.0  -.-   OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR)                           

2026.08.10 06:59:05  38.6098   27.6255        7.9      -.-  1.4  -.-   YESILKOY-(MANISA)                                 

2026.08.10 06:31:45  35.9860   31.0923        9.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

2026.08.10 06:10:22  37.3847   36.9615        5.3      -.-  1.3  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

2026.08.10 05:41:40  39.1182   28.2925        4.6      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.08.10 05:39:38  39.8897   41.0840       23.7      -.-  1.1  -.-   AZIZIYE (ERZURUM)                                 

2026.08.10 05:06:08  40.6647   28.9942        6.3      -.-  1.4  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          

2026.08.10 05:04:15  34.6397   24.9700        7.8      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2026.08.10 04:57:52  37.4628   35.3045        6.8      -.-  1.2  -.-   MADENLI-ALADAG (ADANA)                            

2026.08.10 04:26:20  38.4728   39.0213        5.0      -.-  1.3  -.-   SAKABASI-(ELAZIG)                                 

2026.08.10 03:55:05  38.6278   39.3858       15.7      -.-  1.4  -.-   YENIKAPI-(ELAZIG)                                 

2026.08.10 03:29:53  38.4587   39.0560       10.3      -.-  1.2  -.-   OKSUZUSAGI-(ELAZIG)                               

2026.08.10 02:52:26  37.8965   29.2313        8.6      -.-  1.1  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               

2026.08.10 02:40:49  36.0887   28.0983       10.5      -.-  2.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

2026.08.10 02:21:07  36.9020   27.5887        7.4      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2026.08.10 02:17:09  38.4297   27.0347       14.0      -.-  1.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2026.08.10 02:09:40  40.6448   28.9985       10.8      -.-  1.7  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          

2026.08.10 02:02:27  39.1778   28.2240       11.0      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.08.10 01:50:55  40.6455   29.0087        6.6      -.-  1.9  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          

2026.08.10 01:44:53  40.6508   28.9997       11.9      -.-  2.1  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          

2026.08.10 00:21:57  38.9473   26.0097        8.8      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)  

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