Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10.09.2026 09:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Eylül 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "10 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Image

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:46:09  38.3132   37.8687       14.2      -.-  1.1  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                      

07:41:35  36.4868   28.6345       19.9      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                         

06:45:22  40.1977   31.6517       13.5      -.-  1.8  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                       

06:33:27  40.8230   31.5865       14.5      -.-  2.2  -.-   KOZLU-(BOLU)                                    

05:42:24  40.4542   35.8665        6.9      -.-  1.4  -.-   KIZOGLU-(AMASYA)                                

05:36:09  39.6318   26.4570        5.5      -.-  2.7  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                    

05:30:12  36.5015   28.6485       18.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                         

05:22:47  39.2712   28.1000       10.8      -.-  1.1  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:28:03  38.5597   26.2518        6.9      -.-  1.4  -.-   KUCUKBAHCE ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)          

04:07:49  38.0865   36.7793        5.0      -.-  2.1  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:07:10  38.0860   36.7545        6.2      -.-  1.8  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:20:41  40.3062   29.5008        5.5      -.-  3.0  -.-   SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA)                      

02:35:48  38.7867   36.5415        3.3      -.-  2.0  -.-   ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)              

01:43:57  39.0720   36.0048        5.0      -.-  1.6  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                             

01:26:59  38.7510   36.5467        4.1      -.-  1.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)             

01:23:21  38.7540   36.5592        5.0      -.-  2.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)             

01:20:43  39.2172   28.1090       10.4      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:17:11  36.9442   27.5165        6.8      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                     

00:31:16  35.9860   23.3543        6.9      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

00:11:22  35.3653   28.5780       17.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                         

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

İlgili Haberler

Deprem davasında tepki çeken karar
Deprem davasında tepki çeken karar 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ilgım Apartmanı’nda ailesinden üç kişiyi kaybeden Mehmet Zübeyr Eğilmez’in açtığı davada Antakya Belediyesi yüzde 10, Hatay Büyükşehir Belediyesi yüzde 5, Bakanlık yüzde 3, AFAD yüzde 2 kusurlu bulundu. Mahkeme tazminat miktarlarına yüzde 25 “hakkaniyet” indirimi uygularken kurumlar kararı istinafa taşıdı.
Meteoroloji açıkladı: 10 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 10 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının ise, iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.