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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13.09.2026 08:57:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Eylül 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "13 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:16:13  38.1015   37.0192       12.8      -.-  1.5  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

07:32:17  38.1383   38.2513       16.3      -.-  1.2  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

07:07:30  39.2407   29.0017       11.8      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:04:43  38.3165   37.8658        7.0      -.-  1.2  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                      

06:44:56  39.2153   29.0388       10.9      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                         

06:30:09  39.2037   28.1810       12.8      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:24:27  39.1740   28.1553       11.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:20:00  39.2707   29.3702        9.3      -.-  0.7  -.-   SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)                    

05:50:30  36.6225   25.9580        8.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                      

05:42:46  38.2085   38.1255        5.4      -.-  1.1  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                      

05:34:04  38.8717   28.0640        3.8      -.-  1.2  -.-   YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)                   

05:21:48  36.9472   28.1282        6.6      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                     

05:03:45  39.3348   25.6960       12.8      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                      

04:09:25  38.3988   42.8512        4.2      -.-  1.4  -.-   AYDINOCAK-GEVAS (VAN)                           

03:09:20  39.0697   28.3873       12.0      -.-  1.1  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

02:50:37  39.1063   28.3477       13.1      -.-  1.0  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

01:41:38  39.9135   41.8130       14.9      -.-  1.2  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                      

01:35:33  39.2485   28.9948       16.4      -.-  0.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

01:08:32  39.8803   41.7855        7.2      -.-  1.3  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                      

00:48:20  39.5098   26.3197        4.2      -.-  1.1  -.-   PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                     

00:47:08  39.4933   26.3945        5.0      -.-  1.6  -.-   BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE)                  

00:39:47  37.2123   28.7618        3.4      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                              

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