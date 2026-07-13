Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13.07.2026 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

13 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.07.13 08:58:20  37.9200   35.0667        5.0      -.-  2.3  -.-   BADEMDERE-CAMARDI (NIGDE)                         

2026.07.13 08:53:07  38.8137   27.1533        8.0      -.-  1.9  -.-   DURASILLI-(MANISA)                                

2026.07.13 07:32:06  39.5312   39.8430        6.3      -.-  2.2  -.-   BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI)                      

2026.07.13 06:36:52  38.7268   44.5113        5.0      -.-  2.5  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

2026.07.13 06:02:32  35.9462   33.3270        5.3      -.-  1.2  -.-   AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

2026.07.13 05:27:42  36.7278   27.2082        2.8      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.07.13 05:19:07  40.6108   28.8062       14.2      -.-  1.8  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)          

2026.07.13 05:11:01  39.1967   28.1203       13.6      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.07.13 04:55:43  39.0707   42.1282        2.2      -.-  1.9  -.-   CANKURTARAN-BULANIK (MUS)                         

2026.07.13 04:46:31  36.4807   26.9732        9.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.07.13 04:44:10  39.1727   29.0440        4.4      -.-  0.4  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.07.13 04:24:12  39.2580   28.9523       12.5      -.-  1.3  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.07.13 04:15:41  38.2447   37.7250        5.1      -.-  1.4  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

2026.07.13 03:15:19  36.6767   34.1570        9.3      -.-  1.5  -.-   KARAKESLI-ERDEMLI (MERSIN)                        

2026.07.13 03:04:43  36.7013   34.1338        9.5      -.-  1.3  -.-   KARAKESLI-ERDEMLI (MERSIN)                        

2026.07.13 03:04:26  36.7060   27.1500        4.8      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.07.13 03:00:42  36.6492   27.1507        8.5      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.07.13 02:59:59  36.6988   34.1422        8.4      -.-  1.4  -.-   KARAKESLI-ERDEMLI (MERSIN)                        

2026.07.13 02:53:30  39.1617   29.0325        9.6      -.-  0.9  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.07.13 02:46:02  36.6528   26.7937       15.2      -.-  3.3  3.3   EGE DENIZI                                        

2026.07.13 02:45:54  36.6838   34.1207        8.0      -.-  2.8  -.-   KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)                         

2026.07.13 02:19:39  39.2312   29.0030       16.0      -.-  0.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.07.13 02:16:54  36.7207   27.2010        6.0      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.07.13 02:11:55  39.1332   29.0115       14.9      -.-  1.4  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     

2026.07.13 01:53:42  36.7263   27.1940       18.7      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.07.13 01:36:22  38.0772   36.6743        8.3      -.-  1.6  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.07.13 00:56:10  39.2537   28.9503       13.2      -.-  0.7  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.07.13 00:46:12  39.2613   28.9408        6.0      -.-  3.5  3.4   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.07.13 00:27:22  36.3213   36.1888        6.0      -.-  2.1  -.-   ANAYAZI-(HATAY)                                   

2026.07.13 00:18:49  38.6542   44.4647        5.0      -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI           

İlgili Konular: #afad #Son depremler listesi #Kandilli son depremler #deprem mi oldu

İlgili Haberler

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Temmuz 2026 Pazartesi...
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Temmuz 2026 Pazartesi... 13 Temmuz 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 13 Temmuz 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Meteoroloji açıkladı: 13 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 13 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul, Kocaeli ile Batı ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Güney Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak.