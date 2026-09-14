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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

14.09.2026 09:02:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "14 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

14 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:53:09  38.2542   37.7297        8.6      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

07:09:12  40.9782   38.0488        5.0      -.-  1.5  -.-   GULYALI (ORDU)                                   

07:01:28  39.1457   25.9047       11.7      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

06:57:44  38.9657   41.6670       10.1      -.-  1.8  -.-   SARIDAL-(MUS)                                    

06:56:07  38.8440   37.9762       11.5      -.-  1.2  -.-   DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)                         

06:46:49  39.4808   44.3245       12.2      -.-  2.5  -.-   HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI)                         

06:27:03  37.1682   29.0535       10.0      -.-  1.7  -.-   ALPA-TAVAS (DENIZLI)                             

06:17:26  39.2287   28.1193       13.7      -.-  1.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:14:46  41.3340   41.5385        9.2      -.-  2.1  -.-   BASKOY-MURGUL (ARTVIN)                           

06:10:50  37.7400   37.3993       49.3      -.-  1.2  -.-   BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)             

06:10:40  39.4085   25.9858        9.3      -.-  1.4  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

06:09:42  37.5902   35.5912        6.1      -.-  1.3  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                             

05:28:25  39.1328   40.2077        5.4      -.-  1.6  -.-   GUMUSAKAR-KARAKOCAN (ELAZIG)                     

05:18:53  36.5385   28.5357       27.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                          

05:15:22  39.1358   28.4295       12.6      -.-  1.0  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:00:09  39.1077   28.2328        6.5      -.-  1.8  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:52:07  40.9708   42.2797        5.2      -.-  1.4  -.-   BEGENDIK-OLUR (ERZURUM)                          

04:33:40  38.2830   38.2678       12.8      -.-  1.1  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                    

04:20:11  39.2225   28.1637        6.8      -.-  0.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:54:41  34.8842   23.2505       21.2      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

03:42:03  39.5053   25.9468        6.2      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         

02:55:34  38.0515   36.4090        5.0      -.-  1.8  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

02:41:11  38.2188   40.3745        9.8      -.-  1.2  -.-   OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR)                          

02:12:38  41.0057   38.1910        8.6      -.-  2.7  -.-   PAZARSUYU-BULANCAK (GIRESUN)                     

01:59:18  39.1205   28.4132        9.2      -.-  2.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

01:26:57  37.9532   37.6023       14.7      -.-  0.9  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

01:20:29  39.2397   28.9962       12.0      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

01:05:07  34.9782   23.3728       83.1      -.-  3.4  3.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

00:20:37  38.8962   26.9213        8.4      -.-  1.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

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