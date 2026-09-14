Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "14 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

14 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:53:09 38.2542 37.7297 8.6 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

07:09:12 40.9782 38.0488 5.0 -.- 1.5 -.- GULYALI (ORDU)

07:01:28 39.1457 25.9047 11.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

06:57:44 38.9657 41.6670 10.1 -.- 1.8 -.- SARIDAL-(MUS)

06:56:07 38.8440 37.9762 11.5 -.- 1.2 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)

06:46:49 39.4808 44.3245 12.2 -.- 2.5 -.- HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI)

06:27:03 37.1682 29.0535 10.0 -.- 1.7 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI)

06:17:26 39.2287 28.1193 13.7 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:14:46 41.3340 41.5385 9.2 -.- 2.1 -.- BASKOY-MURGUL (ARTVIN)

06:10:50 37.7400 37.3993 49.3 -.- 1.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

06:10:40 39.4085 25.9858 9.3 -.- 1.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

06:09:42 37.5902 35.5912 6.1 -.- 1.3 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)

05:28:25 39.1328 40.2077 5.4 -.- 1.6 -.- GUMUSAKAR-KARAKOCAN (ELAZIG)

05:18:53 36.5385 28.5357 27.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

05:15:22 39.1358 28.4295 12.6 -.- 1.0 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:00:09 39.1077 28.2328 6.5 -.- 1.8 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:52:07 40.9708 42.2797 5.2 -.- 1.4 -.- BEGENDIK-OLUR (ERZURUM)

04:33:40 38.2830 38.2678 12.8 -.- 1.1 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

04:20:11 39.2225 28.1637 6.8 -.- 0.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:54:41 34.8842 23.2505 21.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:42:03 39.5053 25.9468 6.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

02:55:34 38.0515 36.4090 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:41:11 38.2188 40.3745 9.8 -.- 1.2 -.- OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR)

02:12:38 41.0057 38.1910 8.6 -.- 2.7 -.- PAZARSUYU-BULANCAK (GIRESUN)

01:59:18 39.1205 28.4132 9.2 -.- 2.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:26:57 37.9532 37.6023 14.7 -.- 0.9 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:20:29 39.2397 28.9962 12.0 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:05:07 34.9782 23.3728 83.1 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:20:37 38.8962 26.9213 8.4 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)