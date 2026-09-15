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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15.09.2026 09:03:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Eylül 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "15 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.09.15 07:49:56  37.8948   26.8892        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.09.15 06:58:19  40.7902   27.4835       13.7      -.-  1.9  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        

2026.09.15 05:50:10  40.5528   33.8350       22.8      -.-  1.2  -.-   OVACIK-(CANKIRI)                                  

2026.09.15 05:48:13  38.0575   28.9462       15.8      -.-  1.2  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       

2026.09.15 05:41:20  38.0290   37.4483        9.6      -.-  1.1  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            

2026.09.15 05:22:10  39.5802   27.7828        8.9      -.-  1.9  -.-   DERECIFTLIK-(BALIKESIR)                           

2026.09.15 05:13:36  39.0952   31.5777        5.3      -.-  1.9  -.-   KALDIRIMKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                

2026.09.15 04:41:13  38.7353   27.9338        5.6      -.-  1.2  -.-   HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)                       

2026.09.15 04:24:36  39.1495   28.3152       16.0      -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.09.15 04:02:47  35.2258   26.8995        1.5      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.09.15 03:41:47  39.2197   28.0688       18.4      -.-  1.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.09.15 03:41:21  37.9025   36.2942       11.1      -.-  1.3  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.09.15 03:28:11  35.0317   24.3357       16.0      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.09.15 02:58:49  38.6478   37.3642        3.4      -.-  1.0  -.-   TEPECIK-GURUN (SIVAS)                             

2026.09.15 02:54:21  39.2825   28.1453       17.6      -.-  1.0  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.09.15 02:33:24  39.1878   28.2080       11.3      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.09.15 02:16:09  39.3413   39.0885        5.0      -.-  2.4  -.-   YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI)                        

2026.09.15 02:13:46  38.3618   37.3185       14.0      -.-  1.2  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2026.09.15 02:08:19  39.1537   28.2947       10.1      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.09.15 01:29:09  37.9702   27.6288       26.6      -.-  1.4  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          

2026.09.15 01:27:03  39.2570   28.9572        9.6      -.-  1.3  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.09.15 01:20:58  38.4610   37.3605       18.0      -.-  1.3  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2026.09.15 01:07:03  39.2540   28.9988       17.9      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.09.15 00:06:24  38.8478   43.5565        6.0      -.-  2.3  -.-   AKCIFT-(VAN)    

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