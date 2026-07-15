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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15.07.2026 09:02:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:22:41  36.8128   29.4992       28.8      -.-  1.5  -.-   YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA)                    

06:58:53  38.3657   43.8037        9.0      -.-  2.2  -.-   COREKLI-GURPINAR (VAN)                            

06:36:28  39.2270   27.9762       10.2      -.-  1.4  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           

06:15:26  38.3095   38.2430        9.6      -.-  1.4  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       

06:02:35  40.0577   28.0482       16.3      -.-  1.3  -.-   TEPECIK-MANYAS (BALIKESIR)                        

05:31:01  36.5432   28.7503       16.9      -.-  3.0  3.0   AKDENIZ                                           

05:30:09  39.2473   29.0275       11.1      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

05:20:42  39.2182   28.0545       10.6      -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:10:35  40.5245   27.1407       11.7      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

04:39:50  39.9130   41.7275       24.2      -.-  1.3  -.-   YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)                     

04:28:22  37.5000   37.0892        8.9      -.-  1.1  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             

04:09:50  38.7543   36.5860        5.0      -.-  1.7  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)                

03:58:17  37.9573   36.7183        8.0      -.-  1.2  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           

03:41:14  39.2483   41.4040        8.8      -.-  2.0  -.-   SAGLICAK-VARTO (MUS)                              

03:00:00  34.9027   26.1287        1.5      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

02:45:40  39.1260   28.2930       13.4      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:21:27  37.6610   35.8653        4.4      -.-  1.6  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          

01:33:19  39.0982   28.2113       12.2      -.-  1.7  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

00:18:29  40.4260   42.3033        1.6      -.-  3.3  3.5   ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)                          

00:15:44  39.0818   29.7143       10.0      -.-  1.8  -.-   CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA)                        

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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