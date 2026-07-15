Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
15 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:22:41 36.8128 29.4992 28.8 -.- 1.5 -.- YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA)
06:58:53 38.3657 43.8037 9.0 -.- 2.2 -.- COREKLI-GURPINAR (VAN)
06:36:28 39.2270 27.9762 10.2 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
06:15:26 38.3095 38.2430 9.6 -.- 1.4 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
06:02:35 40.0577 28.0482 16.3 -.- 1.3 -.- TEPECIK-MANYAS (BALIKESIR)
05:31:01 36.5432 28.7503 16.9 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ
05:30:09 39.2473 29.0275 11.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:20:42 39.2182 28.0545 10.6 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:35 40.5245 27.1407 11.7 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
04:39:50 39.9130 41.7275 24.2 -.- 1.3 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
04:28:22 37.5000 37.0892 8.9 -.- 1.1 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
04:09:50 38.7543 36.5860 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
03:58:17 37.9573 36.7183 8.0 -.- 1.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
03:41:14 39.2483 41.4040 8.8 -.- 2.0 -.- SAGLICAK-VARTO (MUS)
03:00:00 34.9027 26.1287 1.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:45:40 39.1260 28.2930 13.4 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:27 37.6610 35.8653 4.4 -.- 1.6 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
01:33:19 39.0982 28.2113 12.2 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:18:29 40.4260 42.3033 1.6 -.- 3.3 3.5 ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)
00:15:44 39.0818 29.7143 10.0 -.- 1.8 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA)