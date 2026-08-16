Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "16 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 16 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

16 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:44:32 40.0457 27.1635 16.3 -.- 1.1 -.- COMAKLI-CAN (CANAKKALE)

07:29:06 38.3325 37.7950 8.1 -.- 1.4 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

07:25:50 40.4335 35.5527 7.9 -.- 2.0 -.- SEYHLER-GOYNUCEK (AMASYA)

06:26:11 39.1205 28.2798 13.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:05:43 35.9233 31.4520 22.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

05:44:46 39.3818 40.4350 5.0 -.- 3.3 3.3 GUZGULU-YEDISU (BINGOL)

05:43:09 39.8317 41.8852 22.7 -.- 1.3 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)

04:28:42 39.0910 39.0115 5.0 -.- 2.1 -.- TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)

04:07:28 38.4133 42.8760 5.2 -.- 1.8 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN)

03:19:18 39.2397 28.1192 8.0 -.- 2.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:36:44 38.2778 38.5477 1.8 -.- 2.0 -.- TOKLUCA-(MALATYA)

02:34:18 38.2830 38.5535 3.7 -.- 1.5 -.- TANISIK-(MALATYA)

02:33:50 38.3782 38.5365 8.7 -.- 1.9 -.- SEVILDAG-(MALATYA)

02:32:03 38.2287 38.5327 5.3 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

01:51:20 40.4582 29.0158 2.4 -.- 1.4 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA)

01:41:21 38.1595 37.0160 5.0 -.- 2.3 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:08:54 38.5748 39.4825 7.7 -.- 2.9 -.- KOCKALE-(ELAZIG)

00:39:13 38.6862 43.0248 1.6 -.- 2.1 -.- VAN GOLU