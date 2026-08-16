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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16.08.2026 08:59:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Ağustos 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 16 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "16 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 16 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

16 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:44:32  40.0457   27.1635       16.3      -.-  1.1  -.-   COMAKLI-CAN (CANAKKALE)                           

07:29:06  38.3325   37.7950        8.1      -.-  1.4  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         

07:25:50  40.4335   35.5527        7.9      -.-  2.0  -.-   SEYHLER-GOYNUCEK (AMASYA)                         

06:26:11  39.1205   28.2798       13.0      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:05:43  35.9233   31.4520       22.2      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           

05:44:46  39.3818   40.4350        5.0      -.-  3.3  3.3   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                           

05:43:09  39.8317   41.8852       22.7      -.-  1.3  -.-   ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)                          

04:28:42  39.0910   39.0115        5.0      -.-  2.1  -.-   TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)                      

04:07:28  38.4133   42.8760        5.2      -.-  1.8  -.-   ALTINSAC-GEVAS (VAN)                              

03:19:18  39.2397   28.1192        8.0      -.-  2.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:36:44  38.2778   38.5477        1.8      -.-  2.0  -.-   TOKLUCA-(MALATYA)                                 

02:34:18  38.2830   38.5535        3.7      -.-  1.5  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 

02:33:50  38.3782   38.5365        8.7      -.-  1.9  -.-   SEVILDAG-(MALATYA)                                

02:32:03  38.2287   38.5327        5.3      -.-  1.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

01:51:20  40.4582   29.0158        2.4      -.-  1.4  -.-   NARLI-GEMLIK (BURSA)                              

01:41:21  38.1595   37.0160        5.0      -.-  2.3  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

01:08:54  38.5748   39.4825        7.7      -.-  2.9  -.-   KOCKALE-(ELAZIG)                                  

00:39:13  38.6862   43.0248        1.6      -.-  2.1  -.-   VAN GOLU                                          

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