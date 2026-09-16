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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16.09.2026 09:01:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "16 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:43:58  37.6463   32.1080       11.3      -.-  1.3  -.-   EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA)                        

07:20:12  39.2895   34.2900        5.4      -.-  1.7  -.-   BOZTEPE (KIRSEHIR)                               

06:40:57  37.5412   35.8517        4.4      -.-  1.9  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                            

06:28:00  38.3647   38.7945        2.7      -.-  1.5  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                            

06:22:47  36.6993   25.7537        7.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                       

06:16:30  39.6993   40.2917        3.0      -.-  1.3  -.-   BAGPINAR-TERCAN (ERZINCAN)                       

06:14:10  38.0747   37.7702        9.1      -.-  1.6  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

06:09:39  40.4340   42.3185        8.5      -.-  2.0  -.-   ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)                         

06:03:36  39.1535   33.2875       18.6      -.-  1.3  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                    

05:54:38  39.2347   28.1247        8.8      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:41:21  41.3727   43.9075       11.6      -.-  2.2  -.-   GURCISTAN                                        

05:39:06  38.0828   37.7597       11.2      -.-  1.5  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

05:13:58  37.3948   36.7540        9.2      -.-  1.5  -.-   UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

04:59:51  38.0973   36.6025        3.9      -.-  1.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

04:55:00  38.3253   25.2650        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                       

03:48:12  35.3398   30.1603       13.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                          

03:38:04  40.0322   37.6713        6.0      -.-  2.1  -.-   ESENLER-ZARA (SIVAS)                             

03:01:50  37.8720   27.5515        5.4      -.-  2.3  -.-   KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                 

02:39:51  36.0123   29.3543       50.6      -.-  1.1  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                

02:17:05  38.4200   37.4152        3.3      -.-  2.0  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

02:03:24  36.0357   27.2518        8.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                       

01:09:21  37.1000   34.5688        4.4      -.-  2.1  -.-   SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)                        

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