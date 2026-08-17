Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "17 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 17 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

17 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:39:47 38.1965 38.6002 7.0 -.- 2.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

07:32:20 38.2343 37.8103 4.1 -.- 1.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:10:06 36.9013 27.6297 3.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

06:51:25 38.5552 25.3490 4.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

06:25:59 38.6423 25.6278 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

06:04:41 37.9985 38.2220 13.9 -.- 1.4 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)

05:56:43 38.2335 42.7723 1.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN)

05:17:14 36.5813 28.8510 5.8 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

05:16:21 39.5997 26.4177 7.5 -.- 1.4 -.- AYVACIK (CANAKKALE)

05:11:10 39.2430 29.0182 8.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:59:04 40.0383 28.6783 16.8 -.- 1.2 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

04:05:47 37.9638 37.6005 5.0 -.- 2.5 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:00:10 39.2285 29.0227 9.8 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

03:49:33 41.7050 23.6688 6.9 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN

03:46:59 39.2403 28.9893 5.7 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:28:36 39.2345 29.0132 6.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

02:26:27 39.2113 29.0577 2.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

01:59:11 39.5565 25.9490 1.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

01:56:06 39.1952 29.0247 5.8 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

00:57:41 37.5367 37.2893 7.0 -.- 1.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:43:17 39.2200 28.0405 7.9 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)