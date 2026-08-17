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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.08.2026 09:07:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 17 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "17 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 17 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

17 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:39:47  38.1965   38.6002        7.0      -.-  2.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)           

07:32:20  38.2343   37.8103        4.1      -.-  1.6  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)       

07:10:06  36.9013   27.6297        3.7      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)         

06:51:25  38.5552   25.3490        4.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                          

06:25:59  38.6423   25.6278        5.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                          

06:04:41  37.9985   38.2220       13.9      -.-  1.4  -.-   MESTAN-(ADIYAMAN)                   

05:56:43  38.2335   42.7723        1.5      -.-  2.5  -.-   TORELI-GEVAS (VAN)                  

05:17:14  36.5813   28.8510        5.8      -.-  2.1  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)           

05:16:21  39.5997   26.4177        7.5      -.-  1.4  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                 

05:11:10  39.2430   29.0182        8.2      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)             

04:59:04  40.0383   28.6783       16.8      -.-  1.2  -.-   KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)   

04:05:47  37.9638   37.6005        5.0      -.-  2.5  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)       

04:00:10  39.2285   29.0227        9.8      -.-  1.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)             

03:49:33  41.7050   23.6688        6.9      -.-  1.9  -.-   BULGARISTAN                         

03:46:59  39.2403   28.9893        5.7      -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)             

03:28:36  39.2345   29.0132        6.9      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)             

02:26:27  39.2113   29.0577        2.0      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)          

01:59:11  39.5565   25.9490        1.9      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

01:56:06  39.1952   29.0247        5.8      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)          

00:57:41  37.5367   37.2893        7.0      -.-  1.8  -.-   TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)   

00:43:17  39.2200   28.0405        7.9      -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)         

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