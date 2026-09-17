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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.09.2026 08:57:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Eylül 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "17 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 17 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

AFAD verilerine göre 17 Eylül'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 2,6 büyüklüğünde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2,1 büyüklüğünde ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 2,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Muğla Menteşe, Muş Bulanık, Ankara Beypazarı ve Balıkesir Erdek çevrelerinde de düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi.

17 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:15:47  39.8740   41.0757       15.7      -.-  1.6  -.-   YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM)                 

07:54:33  38.7682   36.5488        9.7      -.-  1.8  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

07:48:29  36.9767   29.3545        5.0      -.-  1.3  -.-   ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)                          

06:57:12  36.9588   27.6040       11.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

06:53:39  38.2255   38.5313       13.5      -.-  2.0  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

06:50:19  36.9442   27.5975        6.4      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

06:47:22  39.4950   25.9177        8.5      -.-  1.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

05:07:54  37.0625   28.2460        5.4      -.-  2.1  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 

04:58:08  39.1403   28.2532       13.3      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:39:34  38.2267   37.1757        8.1      -.-  1.8  -.-   HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

04:34:46  38.1398   36.8080       12.1      -.-  1.4  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

04:30:11  39.1887   28.1580        7.7      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:29:04  38.9638   42.4460       18.6      -.-  1.7  -.-   CAYGELDI-BULANIK (MUS)                            

04:28:42  39.2048   29.0840       12.0      -.-  1.0  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          

03:00:00  39.6157   38.4782        9.3      -.-  1.3  -.-   GUNGOREN-ILIC (ERZINCAN)                          

02:43:28  39.6685   40.5680       17.1      -.-  1.2  -.-   KULLUCE-TERCAN (ERZINCAN)                         

02:37:11  38.0870   37.7938       11.5      -.-  1.7  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

02:10:01  38.2912   37.8620       12.2      -.-  1.0  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        

01:56:17  38.6005   39.8917        5.0      -.-  2.5  -.-   KARATAS-PALU (ELAZIG)                             

01:53:22  37.6755   26.9442       10.8      -.-  1.4  -.-   MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)                       

01:26:57  40.2298   31.7103       13.2      -.-  1.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

00:59:09  35.8270   32.2738       76.5      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           

00:53:02  38.2467   38.2013       15.1      -.-  1.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

00:46:37  35.6700   26.2828        7.7      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

00:42:48  35.8702   33.9887       24.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ            

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