Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "17 Eylül 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 EYLÜL 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de 17 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

AFAD verilerine göre 17 Eylül'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 2,6 büyüklüğünde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2,1 büyüklüğünde ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 2,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Muğla Menteşe, Muş Bulanık, Ankara Beypazarı ve Balıkesir Erdek çevrelerinde de düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi.

17 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:15:47 39.8740 41.0757 15.7 -.- 1.6 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM)

07:54:33 38.7682 36.5488 9.7 -.- 1.8 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

07:48:29 36.9767 29.3545 5.0 -.- 1.3 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)

06:57:12 36.9588 27.6040 11.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

06:53:39 38.2255 38.5313 13.5 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

06:50:19 36.9442 27.5975 6.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

06:47:22 39.4950 25.9177 8.5 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

05:07:54 37.0625 28.2460 5.4 -.- 2.1 -.- DERINKUYU-(MUGLA)

04:58:08 39.1403 28.2532 13.3 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:39:34 38.2267 37.1757 8.1 -.- 1.8 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:34:46 38.1398 36.8080 12.1 -.- 1.4 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

04:30:11 39.1887 28.1580 7.7 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:29:04 38.9638 42.4460 18.6 -.- 1.7 -.- CAYGELDI-BULANIK (MUS)

04:28:42 39.2048 29.0840 12.0 -.- 1.0 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)

03:00:00 39.6157 38.4782 9.3 -.- 1.3 -.- GUNGOREN-ILIC (ERZINCAN)

02:43:28 39.6685 40.5680 17.1 -.- 1.2 -.- KULLUCE-TERCAN (ERZINCAN)

02:37:11 38.0870 37.7938 11.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:10:01 38.2912 37.8620 12.2 -.- 1.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

01:56:17 38.6005 39.8917 5.0 -.- 2.5 -.- KARATAS-PALU (ELAZIG)

01:53:22 37.6755 26.9442 10.8 -.- 1.4 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)

01:26:57 40.2298 31.7103 13.2 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

00:59:09 35.8270 32.2738 76.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

00:53:02 38.2467 38.2013 15.1 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

00:46:37 35.6700 26.2828 7.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

00:42:48 35.8702 33.9887 24.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ